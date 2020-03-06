Презентован автомобиль был в ходе церемонии вручения Национальной премии Azeri Business Award 2019, прошедшей в Buta Palace – более подробную информацию о Land Rover Discovery Sport 2020 можно получить, пройдя по следующей ссылке .

В преддверии годовщины открытия дилерского центра официальный представитель брендов Jaguar и Land Rover в Азербайджане компания «Avtolüks Azərbaycan» представила новую модель Land Rover Discovery Sport 2020, являющуюся компактным, универсальным и роскошным внедорожником в модельном ряду Land Rover.

На презентации представитель официального дилера автомобилей Jaguar и Land Rover также сообщил интересную информацию для тех, кто хочет приобрести автомобили данных марок. «Avtolüks Azərbaycan» в связи с годовщиной открытия в Баку официального центра продаж и сервиса Jaguar и Land Rover объявляет о старте кампании по продаже автомобилей Jaguar и Land Rover по новым и очень выгодным ценам.

На мероприятии еще одна модель Land Rover - Range Rover Velar – по мнению экспертов бы названа победителем в номинации «Люксовый автомобиль года».

Теперь автомобили Land Rover можно будет приобрести по цене от 45.800 USD, а Jaguar от 41.600 USD – при покупке в кредит первоначальный взнос составит 20% от суммы, а годовой процент на кредит до 4-х лет будет равен 12%.

Напомним, что компания «Avtolüks Azərbaycan» начала свою деятельность в 2012 году, являясь официальным представителем на рынке таких автомобильных брендов как Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jeep, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth, Fiat и Fiat Professional.

В марте 2019 года стала официальным представителем в Азербайджане всемирно известных автомобильных марок Jaguar и Land Rover.

В течение первого года работы в качестве официальных представителей бренда Jaguar и Land Rover компания, соответствуя всем стандартам обслуживания в профессиональной продаже и сервисе, смогла обеспечить клиентов высочайшим качеством обслуживания в двух вышеуказанных направлениях.

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