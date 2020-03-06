Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Врачи обнаружили новые симптомы заболевания, которое вызывает коронавирус. Исследование провела группа медиков из Сингапура. Результаты были опубликованы в специализированном журнале Lancet.
По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса. Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат, пишет РИА Новости.
Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.