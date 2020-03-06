Три новых случая коронавируса в Беларуси

В Министерстве здравоохранения Беларуси официально подтвердили три новых случая коронавируса в стране; повторные результаты анализов на РНК COVID-19 у пациентов, относящихся к контактам 1-го уровня с ранее заболевшими, оказались положительными, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, в министерстве отметили, что "превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания".

"Все три новых пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная, жалоб нет", - заявили в белорусском Минздраве.