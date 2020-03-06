Ганире Пашаевой доверили культуру в Милли Меджлисе

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Депутат Ганира Пашаева возглавила парламентский комитет по культуре.

Как стало известно haqqin.az, решение об этом принято на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

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