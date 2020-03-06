Ганире Пашаевой доверили культуру в Милли Меджлисе
Депутат Ганира Пашаева возглавила парламентский комитет по культуре.
Как стало известно haqqin.az, решение об этом принято на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
Депутат Ганира Пашаева возглавила парламентский комитет по культуре.
Как стало известно haqqin.az, решение об этом принято на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
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