Крупнейший в Баку жилой комплекс Renessans Palace предлагает специальные подарки для клиентов с кампанией «Премиальная весна», посвященную празднику Новруз.

Каждый купивший квартиру в Renessans Palace с 1 марта по 1 апреля в рамках кампании «Премиальная весна» получит в подарок персональный ремонт квартиры по вкусу клиента или же парковочное место. Эта кампания настоящая возможность для желающих приобрести премиальную квартиру. Каждый желающий пережить прекрасные моменты этой весны в новой квартире, может воспользоваться этими специальными подарками от Renessans Palace.

В сентябре прошлого года Renessans Palace был предоставлен в распоряжение жителей в рамках грандиозного мероприятия под названием «Мой дом… моя Родина». Жилой комплекс, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и 1084 квартир. Полтора гектара из трех гектаров площади территории комплекса – закрытый парк, предназначенный только для жителей.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977, 0507158888.