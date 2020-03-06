В России призвали к досрочным выборам в Госдуму

В России председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму РФ. С этим предложением он выступил в ходе заседания, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.

По мнению Жириновского, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября, пишет издание «Медуза».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партии были бы выгодны досрочные выборы. Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести соответствующую поправку в законопроект о Конституции — Госдума решила рассмотреть ее сразу же.

Жириновский также предложил отменить прямые выборы президента: по его мнению, главу государства мог бы избирать Госсовет. «Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — цитирует Жириновского РИА Новости. По его словам, такие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока «в мае 2024 года».