Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 11 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 5-8, днем 12-16, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Южный ветер днем усилится.
Ночью температура воздухп составит 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 12-17 градусов тепла.
Завтра на Апшероне временами ожидается усиление южного ветра, который может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.