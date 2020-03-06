В России назвали сроки восстановления нефти

«Что касается восстановления котировок нефти, я думаю, это займет несколько месяцев», – сказал Новак в интервью «России 24», отметив, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России, поскольку правительство ранее приняло регуляторные меры.

Российский министр отметил, что Москва получила около 10 трлн рублей от сделки ОПЕК+ за три года действия соглашения: «Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно».

При этом Новак не исключил, что могут быть заключены новые договоренности с ОПЕК по сокращению добычи нефти. «Двери не закрыты – то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и «не ОПЕК». Была подписана в прошлом году хартия, и в ее рамках мы будем продолжать взаимодействие», – сказал он, добавив, что при необходимости у России «есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи».