Трамп не приедет в Москву на День Победы

Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Информацию об этом «Коммерсант» подтвердили два источника в госструктурах РФ.

По их словам, американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые рассматриваются ею в качестве возможных участников делегации США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, передает Газета.Ru». «Мы получили информация о том, что президент Трамп не приедет», — сказал Песков.