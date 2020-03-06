Азербайджанские банки за день скупили больше долларов, чем за весь месяц

Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $323,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«На валютном аукционе во вторник, проводившемся со стороны Центробанка при участии Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), спрос со стороны банков составил $323,2 млн, спрос был полностью обеспечен. Кроме того, был полностью обеспечен спрос банков на наличную иностранную валюту», - отметили в ЦБА.

В понедельник-вторник в Азербайджане наблюдается рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть. В частности, население активно покупает инвалюту в пунктах обмена валюты.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в январе 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $300,2 млн, что почти в 3 раза меньше по сравнению с декабрем 2019 года.