Кремль о запасе прочности экономики России в связи с ценами на нефть
Российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.
По его словам, сокращение спроса прогнозировалось заранее. Он также уточнил, что президент Владимир Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками.
«В РФ рассматривались и просчитывались самые разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+», — сказал он.