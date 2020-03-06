Кремль о запасе прочности экономики России в связи с ценами на нефть

Российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

По его словам, сокращение спроса прогнозировалось заранее. Он также уточнил, что президент Владимир Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками.

«В РФ рассматривались и просчитывались самые разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+», — сказал он.