Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/с, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Отмечается, что до сих пор королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако 6 марта, на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах в понедельник упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. Во вторник падение чуть отыгралось, и нефть достигла $35 за баррель, передает ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщало о возможном начале ценовой войны в апреле, когда бывших союзников уже ничто не будет ограничивать в их производственных планах.

Почти одновременно с заявлением Нассера по "России-24" выступил глава российского Минэнерго Александр Новак, который сказал, что Россия может в краткосрочном периоде нарастить добычу на 250-300 тыс. б/с, а в перспективе - в пределах 500 тыс. б/с. При этом он добавил, что механизм ОПЕК+ еще может работать. Россия планирует встретиться с ОПЕК в июне.

В то же время Reuters со ссылкой на принца бен Салмана отмечает, Саудовская Аравия не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ в июне.