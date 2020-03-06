В рамках осуществления проектов Коллегии адвокатов по повышению авторитета адвокатской профессии в Азербайджане, популяризации командных видов спорта среди адвокатов был проведен последний тур 2-го круга Футбольной лиги адвокатов.

Результаты турнира стали известны лишь в последнем туре. Матч за третье место прошел между командами Ədalət и Barrister. Матч прошел в упорной борьбе и завершился со счетом 262. Однако в первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ədalət, и по итогам личных встреч именно эта команда заняла третье место.

Центральным матчем тура стал матч между чемпионом командой Advokat и претендентом на чемпионство командой Abşeron. Команда Abşeron забила 4 безответных гола и стала победителем турнира.

За игрой наблюдали председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и члены Президиума Коллегии адвокатов, а также многочисленные болельщики.

Капитанам команд – призеров чемпионата - были вручены кубки, а всем футболистам этих команд – медали.

Примечательно, что за короткий период с момента организации чемпионата среди адвокатов адвокатские команды по футболу из Азербайджана завоевали призовые места на международных турнирах по адвокатскому спорту.