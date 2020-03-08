Нефть активно растет: Brent - выше $38 обновлено 16:57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 10,8% и торговалась на уровне $38,08 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:34 мск, сообщает ТАСС.
Нефть Brent за торговую сессию 10 марта отыграла уже более $3,5 к уровню закрытия предыдущих торгов.
В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 10,6% - до $34,44 за баррель.
На 15:03 мск стоимость Brent ускорила рост и фьючерсы на нее торговались на уровне $38,22 (+11,2%), а фьючерсы на WTI выросли до $34,6 (+11,2%) за баррель.
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Цены на нефть растут на 9-10%, восстанавливаясь после обвала понедельника, свидетельствуют данные торгов.
Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 13:32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,82% - до 37,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 9,28%, до 33,99 доллара за баррель. Минутами ранее цена WTI росла более чем на 10% - до 34,33 доллара за баррель.
6 марта страны ОПЕК не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. И потому с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.