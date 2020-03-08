Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 10,8% и торговалась на уровне $38,08 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:34 мск, сообщает ТАСС.

Нефть Brent за торговую сессию 10 марта отыграла уже более $3,5 к уровню закрытия предыдущих торгов.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 10,6% - до $34,44 за баррель.

На 15:03 мск стоимость Brent ускорила рост и фьючерсы на нее торговались на уровне $38,22 (+11,2%), а фьючерсы на WTI выросли до $34,6 (+11,2%) за баррель.