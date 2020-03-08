Территориальные и специализированные структуры Государственного таможенного комитета с 23 марта переходят на усиленный режим работы, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, это сделано в целях обеспечения оперативного оформления товаров на пограничных таможенных пунктах, быстрого прохождения товаров и транспортных средств через таможенные пограничные пункты в нерабочие дни в связи с праздником Новруз.

Участники международной торговли во время таможенного оформления смогут на правительственном платежном портале оплатить таможенные пошлины за товары и транспортные средства.

Участникам международной торговли для своевременной оплаты налогов и пошлин рекомендуется воспользоваться правительственным платежным порталом, соответствующими банками, работающими в режиме 7/24 и пост-терминалами Paşa Bank.