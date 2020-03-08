Большинство случаев новых заражений касаются людей среднего возраста, но не у всех состояние тяжелое. Всего в Польше коронавирус диагностирован в шести городах, в том числе в столице Варшаве, Щецине, Вроцлаве и других. География происхождения в основном европейская. Кто-то из заболевших «подхватил» вирус в Италии, кто-то в Германии, один из них — родом из Великобритании.

В соседней Литве пока что новых случаев не зарегистрировано, здесь продолжают тщательно следить за ситуацией. На тему коронавируса и связи его с экономикой высказался президент этой страны Гитанас Науседа. Он заявил, что «созданию государства всеобщего благоденствия» может помешать коронавирус. По мнению президента, ситуация до сих пор была благоприятна для роста экономики Литвы, так как развитие ее определяют внутренние факторы — покупательная способность, рост зарплат, социальных выплат. Он считает, что несмотря на меняющуюся ситуацию в мире, у Литвы все еще есть запас оптимизма на этот счет. И влияние коронавируса на эти оптимистические ожидания пока невелико. На сегодня в Литве зарегистрирован только один случай заражения.

В Латвии резко возросло число обладателей вируса — стало известно уже о восьми зараженных. Все они летели одним рейсом в Ригу из Италии и заразились от дамы, которая «получила» его на горнолыжном курорте, а вернувшись домой 7 марта, сразу обратилась в «скорую». Заболел и один из членов ее семьи. Возможно, что среди новых больных будут некоторые пассажиры злополучного авиарейса. В Риге пока что массовые мероприятия не отменяются. Инфектологи считают, что здесь заболевание не будет иметь широкого распространения — счет не пойдет на тысячи, или даже на сотни.

Но все же первый «звонок» прозвучал из Израиля — в столицы Литвы и Латвии должен был прилететь хор канторов — религиозных певцов, чтобы в конце марта дать концерты. Только что стало известно, что хор не выпустят из Израиля по причине карантина в этой стране. Власти Таллинна, столицы Эстонии, которая среди стран Балтии лидирует по числу заболевших, (их здесь уже 12), на два месяца запретили зарубежные командировки для всех муниципальных учреждений, учебные поездки и школьные экскурсии за рубеж. В то же время, все школы закрываться не будут. Решение будет приниматься индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией. Антикризисная комиссия рекомендует не приглашать на международные конференции, спортивные и другие мероприятия гостей из регионов и стран с повышенным риском вируса. Честно сказать, я и сам подумываю, ехать ли мне в Польшу в начале апреля, куда меня пригласили на вернисаж во Вроцлав. Все же хочется надеяться на лучшее.