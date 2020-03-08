Коронавирус унес жизни еще 54 иранцев

В Иране уже зафиксировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 291 человек скончался, заявил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8 042. За прошедшие сутки скончались 54 человека, в общей сложности число жертв достигло 291", - написал он в Twitter.

Рост числа жертв за сутки стал наибольшим с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, передает РИА Новости.