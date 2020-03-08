С учетом увеличения случаев заражения коронавирусом в последние дни, расширения его географии Всемирная организация здравоохранения призвала государства мира усилить соответствующие превентивные меры, а также отложить массовые мероприятия. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по коронавирусу при Кабмине.

«В связи с расширением географии распространения вируса в мире усилены профилактические мероприятия и в нашей стране. В связи с этим мы сообщаем о том, что отменяются традиционные праздничные мероприятия, связанные с Новруз байрамы, которые должны были состояться в марте в городе Баку и регионах республики.

С учетом консультаций со специалистами и рекомендаций ВОЗ Оперативный штаб призывает организации не проводить никакие массовые мероприятия в ближайшее время, изменить дату назначенных мероприятий», - говорится в заявлении.