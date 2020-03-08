Госдума поддержала поправку Терешковой о снятии ограничения на число президентских сроков, сообщает ТАСС.

Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему президенту РФ переизбираться после внесения изменений в Конституцию.

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Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.