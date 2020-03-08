Капитал самого богатого миллиардера мира, основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился за день на $5,6 млрд. Акции Amazon в понедельник к закрытию торгов подешевели более чем на 5%, обновив двухмесячный минимум. В течение прошлой недели состояние Безоса сократилось еще на $14,1 млрд.

Главным неудачником «черного понедельника» оказался богатейший человек Европы, владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, состояние которого за день сократилось на $6 млрд и составило на конец дня $92,6 млрд.

Состояние десяти самых богатых миллиардеров мира в понедельник сократилось в совокупности на $37,7 млрд, пишет Forbes.

Состояние Уоррена Баффета за день сократилось на $5,4 млрд на фоне падения акций возглавляемой им Berkshire Hathaway до самого низкого уровня с начала года. Мексиканский телемагнат Карлос Слим «потерял» за день $5 млрд (8% его состояния). Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг замкнул топ-5 главных неудачников «черного понедельника» — его состояние сократилось на $4,2 млрд.

За ним по сумме потерь следует испанец Амансио Ортега, основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear). Его состояние за день сократилось на $4 млрд.

Капитал основателя Microsoft Билла Гейтса уменьшился на $3,8 млрд, состояние сооснователя Google Ларри Пейджа — на $3,3 млрд. Состояние Ларри Эллисона уменьшилось на $1,8 млрд, после того как акции Oracle подешевели на 3%.

Единственный миллиардер из топ-10 богатейших в мире, о потерях которого ничего нельзя сказать, это Майкл Блумберг. Основа его капитала — это частная компания Bloomberg LP, акции которой не торгуются на рынке.