Эрдоган о смягчении позиции Вашингтона по С-400

США попросили Турцию гарантировать, что приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 не будут введены в эксплуатацию, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту своего самолета при перелете из Бельгии в Турцию, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

«Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: «Если вы собираетесь предоставить нам Patriot, то давайте мы их купим». Но что касается С-400, то они также довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400», – сказал президент Турции.

Также Эрдоган сообщил о запланированном на 17 марта саммите по миграционной проблеме в Стамбуле с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.