Эрдоган: "В Идлибе мы уничтожили восемь комплексов "Панцирь"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что вооруженные силы Турции уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", передает РИА Новости.

Об этом он сказал во вторник журналистам по возвращении из Брюсселя.

"В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей". Это очень дорогие и важные системы ПВО", - цитирует Эрдогана телеканал NTV. Он также добавил, что, помимо Идлиба, эти комплексы "развернуты и в Ливии".

Российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" стоит на вооружении сирийской армии.