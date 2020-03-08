Оперативный штаб по коронавирусу при Кабмине, исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций ВОЗ, призывает отдельные структуры не проводить в ближайшее время массовых мероприятий.

Оперативный штаб при Кабмине, учитывая риск распространения вируса в местах тесного скопления людей, рекомендует отложить свадебные церемонии, назначенные на ближайшие месяцы. Кроме того, не рекомендуется проводить массовые траурные мероприятия.

«В целях предотвращения распространения вируса еще раз призываем наших граждан держаться подальше от мест скопления людей, закрытых помещений, откладывать свои поездки в зарубежные страны, а также в страны группы риска, а во время важных визитов максимально соблюдать защитные меры (использование защитной медицинской маски, специальных защитных очков, дезинфицирующих средств и т.д.)», - говорится в сообщении Оперативного штаба.