Бой в Донбассе: украинская армия понесла потери
Министерство обороны Украины сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, заявив о потерях в результате этого боя, сообщает Интерфакс.
Согласно заявлению ведомства, позиции украинских военных обстреляли из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали огневые методы и дали... адекватный ответ", - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в сообщении украинского военного ведомства отмечается, что грузовик одного из украинских подразделений был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты в машину погибли несколько украинских военных, их число не называется.