Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом

Владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис заразился новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

"Недавний вирус "посетил" и меня, так что я почувствовал себя обязанным сообщить об этом общественности", - написал греческий бизнесмен на своей странице в Instagram, подтвердив, что в данный момент он выздоравливает.

"Мое самочувствие в порядке, так как я принимаю все необходимые меры и придерживаюсь инструкций врачей. Я настоятельно советую всем моим согражданам сделать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", - добавил Маринакис.