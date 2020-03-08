Федерации просят УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год

Федерации футбола нескольких стран обратились к УЕФА с просьбой о переносе Евро-2020, четыре матча которого пройдут в Баку. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

Сообщается, что причиной такого обращения стала ситуация с коронавирусом. Федерации надеются получить возможность завершить позже национальные чемпионаты, проведению которых угрожает вспышка болезни.

Издание указывает, что один из возможных вариантов — перенос турнира на следующий год. При этом также указано, что президент УЕФА Александер Чеферин против этой идеи. Он надеется провести Евро-2020 в запланированные сроки — с 12 июня по 12 июля.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании и Франции, в Германии без зрителей завтра пройдет игра «Боруссия» М — «Кельн».