Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. Об этом он заявил во вторник, 10 марта, в ходе своего выступления в Госдуме, трансляцию которого вел RT в YouTube.

По словам действующего главы государства, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны. При этом президент подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России.

Ранее Путин также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

До этого, 10 марта, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.