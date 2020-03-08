Десятки иранцев умерли от контрафактного алкоголя

Число скончавшихся в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан возросло до 36 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на местный Университет медицинских наук Ахваза.

"К сожалению, к сегодняшнему утру 36 человек скончались в Хузестане в результате употребления контрафактного алкоголя", - цитирует РИА Новости представителя университета.

Он отметил, что за последние сутки в больницы провинции обратились с алкогольным отравлением 170 человек, средний возраст скончавшихся 31 год.

Ранее сообщалось о 20 погибших в Хузестане.