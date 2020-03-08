Генпрокуратура и МВД о попытке суицида феминистки

Согласно информации, 10 марта в 05:42 Айсель Алекперзаде бросилась со второго этажа съемной квартиры в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку.

В связи с попыткой суицида 24-летней Айсель Эльшан гызы Алекперзаде возбуждено уголовное дело, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Получившая черепно-мозговую травму и перелом ноги Алекперзаде была госпитализирована в реанимационное отделение Клинического медицинского центра. В настоящее время ее состояние оценивается как средней степени тяжести, лечение продолжается.

Сотрудники прокуратуры и полиции Ясамальского района с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели квартиру, где проживает Алекперзаде.

В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

До инцидента, 10 марта в 04:13, А.Алекперзаде на своей странице в Facebook поделилась публикацией о том, что до самоубийства ее довели подруга, супруг и другие знакомые.

Предварительное следствие установило, что А.Алекперзаде принимала активное участие в несанкционированной акции группы феминисток в Баку 8 марта. Пользователи соцсетей стали осуждать ее за призывы и плакаты, которые она демонстрировала во время акции.

Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц, даче правовой оценки их действиям, побудившим Алекперзаде совершить суицид.