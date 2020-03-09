Сегодня, во вторник, 10 марта, на совещании в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова была обсуждена сложившаяся ситуация на глобальном нефтяном рынке, а также ее воздействие на экономику Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

На совещании было отмечено, что правительство Азербайджана отслеживает процессы, происходящие в мировой экономике, и выработало планы превентивных мер по нейтрализации отрицательного воздействия на экономику страны возможных негативных экономических тенденций. Разработаны прогнозируемые сценарии влияния резкого снижения цен на нефть на платежный баланс. В соответствии с этими сценариями, в случае возникновения необходимости будут проведены соответствующие мероприятия по стабилизации ситуации.

Выступающие отметили, что на фоне процессов, происходящих на нефтяном рынке и в глобальной экономике, азербайджанская экономика имеет достаточно высокий финансовый иммунитет и подушку безопасности. По мнению членов Кабмина, азербайджанская экономика сейчас более устойчивая по сравнению с 2014 годом, когда начался глобальный финансово-экономический кризис. Как и в прошлые годы, в 2020 году сохраняется динамика положительного развития. Так, ВВП ненефтяного сектора в январе-феврале увеличился на 6,7%, а общий ВВП – на 2,8%. По итогам 2019 года стратегические валютные запасы превышают 100% ВВП, а внешний государственный долг в 6 раз.

В целях сохранения стабильности и курса маната на валютном рынке есть все возможности для проведения необходимых мероприятий. Меры, предусмотренные как по монетарной, так и по другим направлениям экономической политики, обеспечат удержание инфляции на прогнозируемом уровне.

В то же время, для укрепления финансовой устойчивости госбюджета будут приняты дополнительные меры, продолжен контроль над оптимизацией и рациональностью расходов.

Было подчеркнуто, что принятые на 2020 год все бюджетные расходы, в том числе и на все социальные проекты и обязательства, выполняются в полном объеме и в соответствии с принятым графиком, и не предусматривается приостановка какого-либо социального проекта.

Азербайджанское правительство обладает необходимыми инструментами для того, чтобы не допустить отрицательного воздействия последних событий, происходящих в глобальной экономике, на рост экономики Азербайджана и занятость в стране. И в случае необходимости эти инструменты будут оперативно использованы. Наряду с этим, потребительский рынок строго контролируется и против искусственного завышения цен и необоснованного дефицита, а в противном случае будут приняты жесткие меры.