Путин: Россия свой план по революциям выполнила

России не нужны новые потрясения, она уже "выполнила план по революциям". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Государственной думы.

"Именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще - является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, эволюционного развития", - заявил глава российского государства.

"Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", - подчеркнул Путин.

Президент РФ считает внутриполитическую стабильность одним из уязвимых мест в стране: "Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока еще очень много уязвимого у нас". "Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития", - уточнил Путин.