Эрдоган обвинил Грецию в преступлении

Отношение греческой стороны к беженцам на границе с Турцией – это преступление. Анкара намерена привлечь Афины к ответственности за противоправные действия, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Брюссель, сообщает Anadolu.

«Греция должна открыть границы для беженцев. Эти люди не собираются задерживаться на греческой территории. Пусть переходят в другие страны Европы», - сказал Эрдоган.

Комментируя состояние отношений с ЕС, президент Эрдоган отметил, что Турция готова открыть новую страницу в диалоге с ЕС. Анкара до сегодняшнего дня предприняла немало шагов в этом направлении и готова предпринимать позитивные шаги далее, пояснил турецкий лидер.

«Представители Евросоюза признали, что Турция выполняет все обязательства в рамках договоренностей с ЕС, тогда как сам Евросоюз предпринимает слишком медленные шаги в миграционном вопросе», - сказал глава турецкого государства, назвав ситуации в Сирии и миграционный кризис испытаниями на волю и лидерство не только для Анкары, но и для ЕС.