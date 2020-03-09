Генпрокуратура о суициде Айсель Алекперзаде: «Хадиджа Исмаилова и другие будут допрошены»
Основной версией следствия по делу о попытке самоубийства Айсель Алекперзаде является то, что она предприняла попытку суицида под давлением отдельных членов феминистского движения, которые превратили ее в жертву незаконной акции. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.
По его словам, в рамках уголовного дела были допрошены активисты феминистского движения Аслан Хамидли, Нурлан Джафаров (по прозвищу Нурлан-Либре) и Юсиф Исаев.
Проверяются обстоятельства того, кем и по чьей инициативе был подготовлен провокационный плакат, который на незаконной акции использовала Айсель Алекперзаде, кто его ей дал и подробности демонстрации этого плаката на акции. Против лиц, предпринявших противоправные действия, будут предприняты самые строгие меры.
Организаторы акции, активисты, а также Рабия Мамедова, Нармин Шахмарзаде и Хадиджа Исмаилова также будут допрошены в рамках этого уголовного дела.