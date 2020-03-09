США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански, сообщает РИА Новости.

"В свете недавних колебаний на мировых рынках нефти министерство энергетики США останавливает ранее объявленную продажу нефти-сырца из стратегического нефтяного резерва (SPR). Продажа была спланирована с целью собрать средства для содержания и усовершенствования объектов резерва. Учитывая нынешние рынки нефти, сейчас не лучшее время для продажи", - заявила Жимански.

В конце февраля министерство объявило о намерении продать в 2020 году нефти из резервов на сумму до 450 миллионов долларов.