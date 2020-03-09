Снова перестрелка Армении и Азербайджана: убит армянский солдат

В результате перестрелки на линии фронта погиб армянский военнослужащий, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"10 марта в 15:30 в результате произведенных со стороны ВС Азербайджана выстрелов на северо-восточном направлении смертельное ранение в области грудной клетки получил контрактный военнослужащий рядовой Зограб Сианосян, 1994 г.р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в этой зоне побывал начальник Генштаба Армении.