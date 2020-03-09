США допустили военную помощь Турции в Идлибе

США допускают возможность военной помощи Турции по линии НАТО в том случае, если Сирия и Россия нарушат перемирие в Идлибе. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

«Мы смотрим, что здесь может сделать НАТО», — сказал Джеффри репортерам на совместной конференции с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом. Дипломат подчеркнул, что даже в случае нарушения договоренностей использование сухопутных войск НАТО в Идлибе исключено. Он также напомнил, что турецкому государству стоит уточнить свои позиции по поводу покупки российских систем ПВО С-400.

Ранее 10 марта глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии. По его словам, разгоревшийся конфликт представляет угрозу для всей Европы.