В Азербайджане с карантина выписали 312 человек

С целью выявления случаев заражения коронавирусом (COVİD-19) в Азербайджане и предотвращения его распространения продолжается обследование лиц, помещенных на карантин в разных больницах. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, лица, помещенные на карантин, проходят соответствующее обследование, сдают лабораторные анализы, врачи следят за состоянием их здоровья. Лиц, у которых подтверждается заражение инфекцией, немедленно переводят в больницы особого режима, принимаются соответствующие меры по их лечению.

По данным на 10 марта, 312 человек, у которых в ходе обследования и лабораторных анализов не подтвердилось заражение инфекцией и состояние здоровье не вызывает подозрений, после истечения срока карантина были выписаны домой.

Обследование других лиц, находящихся на карантине, продолжается.