Из-за коронавируса матчи азербайджанской Премьер-лиги пройдут без зрителей

Матчи ближайших двух туров в азербайджанской футбольной Премьер-лиге и в Первом дивизионе пройдут без зрителей.

Решение об этом приняла Профессиональная футбольная лига, учитывая нынешнюю ситуацию с эпидемией коронавируса в мире.

Без болельщиков состоятся игры 21-го и 22-го туров Премьер-лиги, а также 19-го и 20-го тура в Первом дивизионе.

Ранее АФФА до 27 марта отменила все детские и юношеские футбольные соревнования.

Отметим, без зрителей проходят матчи и в ряде европейских стран. Причем это касается не только игр национальных чемпионатов - некоторые встречи еврокубков пройдут за закрытыми дверями.