Хафтар тайно посетил Сирию арабские СМИ
Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар в марте тайно посетил Дамаск, чтобы наладить с Сирией координацию и совместное противодействие Турции, сообщила общеарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат».
Утверждается, что визит Хафтара открыл путь к нормализации отношений между Сирией и временным правительством Ливии в Бенгази, передает ТАСС.
Глава ЛНА обсудил в том числе возможное направление в Ливию военных советников и боевой техники, заявило издание.
Сирийские СМИ о приезде Хафтара не сообщали.