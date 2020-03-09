Хафтар тайно посетил Сирию арабские СМИ

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар в марте тайно посетил Дамаск, чтобы наладить с Сирией координацию и совместное противодействие Турции, сообщила общеарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

Утверждается, что визит Хафтара открыл путь к нормализации отношений между Сирией и временным правительством Ливии в Бенгази, передает ТАСС.

Глава ЛНА обсудил в том числе возможное направление в Ливию военных советников и боевой техники, заявило издание.

Сирийские СМИ о приезде Хафтара не сообщали.

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