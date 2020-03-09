С 11 марта (с 10:00 до 16:00) в течение пяти рабочих дней на канале «Культура» при поддержке Министерства образования Азербайджана начнется трансляция телепередачи «Время урока». Телеуроки охватят все классы, в них будут представлены краткое описание и инструкции по предметам урока.

"Учитывая то, что учащиеся начальных классов больше всего нуждаются в поддержке учителей, мы будем ждать их четыре дня в неделю перед экраном телеканала «Культура». С учащимися 5-11 классов, уже получившими навыки самостоятельного обучения, мы будем встречаться два раза в неделю. Для начальных классов предусмотрены короткие видеоуроки по азербайджанскому языку, математике, познанию мира, изобразительному искусству и иностранному языку, а для 5-11 классов - азербайджанскому языку, математике, иностранному языку, истории, географии, химии, физике и биологии», - пояснили в Минобразования.

Министерство призывает школьников обратить внимание на расписание занятий, изучить уроки во «Время урока».

«Не забудьте, что обучение возможно не только в классе, но и перед экраном», - заявили в пресс-службе.