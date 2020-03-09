Глава вооруженных сил Польши заболел коронавирусом
Коронавирус диагностировали у главнокомандующего вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики, сообщает Министерство национальной обороны республики.
«После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса», – передает сообщение Минобороны РИА Новости.
Сопровождавшиеся генерала лица помещены в карантин. Сам Ярослав Мика «чувствует себя хорошо».
Кроме того, министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена также отправили на карантин из-за коронавируса, передает ТАСС. Министр отменил все визиты и встречи, которые были запланированы на ближайшее время.