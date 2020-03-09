США пригрозили России санкциями из-за Идлиба

США и их союзники могут ввести санкции в отношении России в случае срыва перемирия в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

"Если они (Сирия и РФ) проигнорируют наши предупреждения, наши действия и будут двигаться вперед, мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций, другие действия", - сказал Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

По его словам, на совещании в Брюсселе представители стран НАТО сейчас изучают те "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности", которые можно будет использовать в случае срыва перемирия.

Джеффри напомнил, что США приветствуют договоренности России и Турции по перемирию в Идлибе, но высказал мнение, что Москва и Дамаск в нем не заинтересованы. Однако это не обязательно означает, что перемирие будет сорвано, добавил дипломат.