Страны Персидского залива запретили кальяны

Минздрав Катара выпустил временный запрет на курение кальянов во всех ресторанах и кофейнях в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт.

"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша") до последующего уведомления в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - отмечается в сообщении.

Врачи опасаются, что кальяны, которые используют люди, несмотря на надевание на мундштук одноразовых пластиковых наконечников, все равно могут стать источниками распространения коронавируса.

В Катаре уже выявлены 18 случаев заболевания новым коронавирусом, в основном у тех, кто вернулся из Ирана. Власти эмирата запретили гражданам 14 стран, где установлены случаи заболевания коронавирусом, посещать Катар.