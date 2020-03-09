МИД об осквернении памятника поэтессе Натаван в Бельгии

В связи с актом вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе, дочери Карабах ского хана Хуршидбану Натаван, воздвигнутого в 2016 году в бельгийском Ватерлоо, местная полиция возбудила уголовное дело, заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ в связи с произошедшим.

"Памятник входит в список охраняемых исторических памятников города Ватерлоо, и ввиду этого данный случай расследуется полицией. Примечателен тот факт, что акт вандализма в отношении памятника Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию.

Хотелось бы отметить, что сотрудники посольства Азербайджана в Бельгийском Королевстве немедленно прибыли на место происшествия и связались с местными органами власти. Вопрос находится под контролем посольства, общественность будет проинформирована о результатах расследования", - сказала Лейла Абдуллаева.