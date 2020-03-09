Британцам предложили добровольно заразиться коронавирусом

В Британии объявили набор добровольцев на испытания экспериментальных вакцин от коронавируса COVID-19. Желающих послужить интересам науки просят обращаться в лондонскую лабораторию BioEnterprises имени королевы Мэри, пишет Росбалт со ссылкой на The Daily Mail.

Согласно информации, разработчик — фирма Hvivo готова заплатить каждому из добровольцев по $4,5 тыс. Специалисты собираются вводить людям штаммы 0C43 и 229E, которые у коронавируса нового типа считаются не такими опасными, как остальные.

После заражения волонтеров поместят на 14-дневный карантин под контролем эпидемиологов. Лечить добровольнцев будут «самыми эффективными» вакцинами из прошедших тестирование.