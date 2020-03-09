Ильхам Алиев недоволен ОБСЕ

Отличающееся своей необъективностью и применяющее двойные стандарты к избирательному процессу в Азербайджане Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и некоторые подконтрольные ей структуры и в этот раз пытались преувеличить некоторые недостатки и представить их как большое событие. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Ни одни выборы не проходят без недостатков. Недостатки были в и этот раз. Аннулирование результатов голосования на четырех округах свидетельствует о том, что Азербайджан сам заинтересован в том, чтобы этих недостатков не было. Процессы после выборов еще раз свидетельствуют о том, что наше основное желание состояло в том, чтобы азербайджанский народ в свободной форме воспользовался своим избирательным правом, проголосовал за понравившегося кандидата и таким образом высказал свою политическую волю. В целом мы добились этого и наблюдаемая после выборов картина говорит о том, что азербайджанский народ согласился с результатами выборов. Основной вопрос для нас состоит в этом», - сказал Ильхам Алиев.