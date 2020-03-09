Больше всех от обвала рынка потерял Вагит Алекперов

Обвал нефтяных котировок и последовавшее за этим бегство инвесторов из российских активов ударило не только по курсу рубля, но и по состоянию российских миллиардеров. Суммарно рооссийские бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд, потеряли $8,81 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.

Другие бизнесмены из первой десятки богатейших россиян также понесли значительные потери. Глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $613 млн. Бенефициары «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $607 млн и $594 млн соответственно, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска - $528 млн, совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Герман Хан - $472 млн и $302 млн.

Единственный среди десяти богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Котировки принадлежащей ему компании после открытия торгов на Московской бирже 10 марта прибавили почти 4%.

Накануне российская валюта обвалилась на международном валютном рынке и продолжила падение после открытия Московской биржи сегодня. Падение рубля последовало за падением нефтяных котировок, причиной которого стал разрыв соглашения между Россией и ОПЕК. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи сырья, и Саудовская Аравия объявила, что будет не снижать, а наращивать добычу.