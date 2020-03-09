К тому же И.Алиева удивил Европарламент

«По правде говоря, этот вопрос удивил и меня. Могу сказать, что мы увидели на этих выборах все организации, которые пригласили. Но мы не направляли приглашения Европейскому парламенту. Потому что, во-первых, мы не являемся членом этой структуры, во-вторых, мы не видим в этом необходимости по тем же причинам». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва и комментируя заявление Европарламента об отказе от наблюдения за выборами в Азербайджане.

Ильхам Алиев отметил, что Европейский парламент занял первенство по принятию несправедливых резолюций против Азербайджана.

«Их резолюции абсолютно не имеют значения для нас. Но должен сказать, что такие тенденции проявляются в отношении нас и сегодня. Таким образом, мы не приглашаем эту организацию. А они распространяют заявление, что отказываются от наблюдения за выборами в Азербайджане. Это, мягко говоря, политическая фальсификация. Потому что мы не приглашаем вас, не хотим вас здесь видеть, не верим вам. И в таком случае, говорят, что они отказываются. Это удивительно и смешно», - сказал Ильхам Алиев.