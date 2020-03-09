В Азербайджане впервые вылечили людей от коронавируса

У граждан Азербайджана, 1960 и 1984 годов рождения, вернувшихся из Исламской Республики Иран, был зафиксирован факт заражения коронавирусом COVİD-19, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, пациенты помещены в специализированные больницы, чувствуют себя нормально, состояние стабильное. Принимаются соответствующие меры для их лечения.

Трое граждан Азербайджана, 1973, 1997 и 1998 годов рождения, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровев после получения соответствующего лечения в специализированных больницах, были отпущены домой.

Лечение других пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, продолжается.