Ильхам Алиев: «В Азербайджане создают новую 5-ю колонну»
«Нет ни одного фактора, который смог бы создать опасность для общественно-политической стабильности в стране. Поэтому такие факторы антиазербайджанские силы хотят создать за рубежом. А от оставшейся здесь кучки, называющей себя оппозицией, они отказались, к ним не осталось доверия». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
По словам президента, именно по этим причинам идет работа по созданию новой пятой колонны.
«Потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверие собственных хозяев. Они не смогли осуществить переворот в Азербайджане, сделать так называемую революцию, не смогли завоевать доверие народа. Они просто постоянно присваивали деньги и таким образом поставили своих покровителей в плохое положение. Так и ведется поиск пятой колонны. Я хочу строго предупредить в связи с этим вопросом все политические силы, что этот путь – путь предательства, тот кто встанет на этот путь, совершит предательство по отношению к народу и государству.
Поэтому все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать свои внутренние проблемы и политические разногласия за рубеж. Во-первых, это не имеет никакого смысла. Так как сейчас нет в мире никакой силы, которая заставила бы нас принять какое-то решение, или же смогла бы что-то диктовать нам. Такой силы нет, и пока я буду президентом, такой силы и не будет. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Желание подставить Азербайджан под какое-то давление или же угрожать санкциями – абсолютно бессмысленно. Это преступление не против власти, это преступление против государства и этого никто не должен забывать», - подчеркнул глава государства.