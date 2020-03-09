Ильхам Алиев: «В Азербайджане создают новую 5-ю колонну»

«Нет ни одного фактора, который смог бы создать опасность для общественно-политической стабильности в стране. Поэтому такие факторы антиазербайджанские силы хотят создать за рубежом. А от оставшейся здесь кучки, называющей себя оппозицией, они отказались, к ним не осталось доверия». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.

«Потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверие собственных хозяев. Они не смогли осуществить переворот в Азербайджане, сделать так называемую революцию, не смогли завоевать доверие народа. Они просто постоянно присваивали деньги и таким образом поставили своих покровителей в плохое положение. Так и ведется поиск пятой колонны. Я хочу строго предупредить в связи с этим вопросом все политические силы, что этот путь – путь предательства, тот кто встанет на этот путь, совершит предательство по отношению к народу и государству.

Поэтому все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать свои внутренние проблемы и политические разногласия за рубеж. Во-первых, это не имеет никакого смысла. Так как сейчас нет в мире никакой силы, которая заставила бы нас принять какое-то решение, или же смогла бы что-то диктовать нам. Такой силы нет, и пока я буду президентом, такой силы и не будет. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Желание подставить Азербайджан под какое-то давление или же угрожать санкциями – абсолютно бессмысленно. Это преступление не против власти, это преступление против государства и этого никто не должен забывать», - подчеркнул глава государства.